"Let's Dance": Bittere Abfuhr! Dieser Promi erhält schon seit Jahren Absagen von "RTL"

Eine Teilnahme bei "Let's Dance" möchte so mancher Promi in seinem Lebenslauf stehen haben. Doch nicht jeder hat Glück! So ist es zumindest Désirée Nick ergangen. Denn wie der frisch gekürte "Playboy"-Bunny nun offenbarte, hat die 67-Jährige schon mehrfach eine Absage vom Sender "RTL" erhalten"!