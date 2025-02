Luca Hänni zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Jetzt steht schon wieder ein neues Kapitel an: Christina wird nach ihrer Baby-Pause wieder bei "Let’s Dance" mitmachen und damit quasi wieder ihrer regulären Arbeit nachgehen. Wie sie dies mit ihrer noch jungen Tochter vereinbaren wird, bleibt abzuwarten. Eine genaue Antwort hat das Paar noch nicht gegeben.

In ihrer Instagram-Story erklärte Christina jedoch, dass sie mit Luca zusammen einen "gesunden Weg" für die Familie finden wolle. Sie warten aber noch mit genaueren Plänen, bis der Tanzpartner für die Show fest steht. Eine Sache steht jedoch fest und die betrifft Luca Hännis Karriere!

Luca Hänni legt für Christina eine Karriere-Pause ein

Luca zeigt sich bezüglich der kommenden Wochen sehr gelassen. Spannend: Während Christinas Teilnahme an der Show wird er sich voll und ganz um die Kleine kümmern. Jetzt steht "Papa time" auf dem Programm, und dafür entschuldigt er sich schon jetzt bei seinen Fans: "Wenn ihr also mal einige Tage nichts von mir hört, bin ich wahrscheinlich grad am Kuscheln, am Lachen, am Genießen oder am Windeln wechseln", verriet der 30-Jährige auf Instagram. Heißt im Klartext: Er stellt seine eigenen Projekte vorerst hinten an!