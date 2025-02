Luca & Christina Hänni: Jetzt packen sie über die "Let's Dance"-Kandidaten aus

Nur noch wenige Tage, dann ist es endlich wieder so weit: "Let’s Dance!" startet in die nächste Runde! Während auf Deutschlands heißestem Tanzparkett der Bär steppt, geht es auch hinter den Kulissen rund. Jetzt packen Luca (30) und Christina Hänni (34) über die neuen "Let’s Dance"-Kandidaten aus! Kein Wunder, schließlich haben sich der Sänger und die Profitänzerin 2017 selbst in der Show kennen und lieben gelernt.