Thomas Müller gehört zu den erfolgreichsten Fußballern in Deutschland. Seit dem er vier ist, steht er auf dem Bolzplatz. Und das wird natürlich belohnt!

Schon seit seiner Jugend ist Thomas Müller für den FC Bayern München aktiv. Zunächst bei der Jugend des FC Bayern, dann in der A-Jugend. Dort wurde er sogar Deutscher Meister! Später schaffte er es dann in die erste Mannschaft und ist dort gar nicht mehr wegzudenken.

In dem Club gehört der Sportler zu den bestbezahlten Fußballern. Kein Wunder! Das Gehalt von Thomas Müller beträgt unglaubliche 15 Millionen Euro! Wahnsinn! Und dazu werden noch nicht einmal die Bonitätszahlungen dazugerechnet, also die Zuschläge die der 28-Jährige für Tore oder Vorlagen erhält. Auch die Werbedeals gehören da noch nicht hinzu. Und die erhöhen das Gehalt des gebürtigen Bayern um weitere Millionen!

Thomas Müller stockt sein Gehalt mit Werbedeals auf

Noch im Juni 2014 ließ das Magazin „W&V“ das Gehalt von Thomas Müller berechnen, dass er allein mit Werbeverträgen eingenommen hat. Damals hatte er sechs Werbepartner: Adidas, Rewe, Weber Grill, Gillette, Bifi und VW. Damals lag sein geschätzter Werbewert immerhin bei zwei bis drei Millionen Euro im Jahr.

Mittlerweile arbeitet er zwar nicht mehr mit Bifi und VW. Doch wie auf seiner Website zu sehen ist, arbeiten Adidas, Rewe, Weber Grill, Gillette immer noch mit Thomas Müller zusammen. Und auch neue Werbepartner sind dazugekommen. So stockt Thomas Müller sein Gehalt mit Werbung für Barilla und Young Wings noch zusätzlich auf. Und das wird sicher auch nicht wenig sein….

Thomas Müller: Sein Vermögen

Das Vermögen von Thomas Müller wird auf satte 30 Millionen Euro geschätzt. Damit schaffte er es sogar vor zwei Jahren auf die Liste des Magazins „France Football“. Die listete die bestbezahlten Fußballer der Champions League. Der Bayer schaffte es als einziger deutscher Profi unter die Top Ten. Er belegte in der Auflistung den achten Platz.

Über sein Gehalt kann sich Thomas Müller definitiv nicht beklagen. Und es könnte in der Zukunft noch mehr werden. Denn natürlich haben auch andere Vereine, die den Kicker gerne für ihre Mannschaft an Land ziehen wollen. So soll es in der Vergangenheit immer wieder Angebote von bis zu 100 Millionen Euro gegeben haben, z.B. von Manchester United. Damit würde sicher auch das Gehalt von Thomas Müller noch einmal steigen. Doch der FC Bayern hat vorgesorgt. Er will seinen Goldjungen behalten und verlängerte den Vertrag bis 2012.

Um seine finanzielle Zukunft muss sich der Kicker definitiv keine Sorgen machen...