Luke Mockridge: Verlobungs-Hammer! Jetzt ist es raus

Mit diesem Geständnis hatten wohl die wenigsten gerechnet! Luke Mockridge steht nun mit seinem neuen Programm "A Way back to Luckyland" wieder auf der Bühne und tourt damit aktuell durch Deutschland. Doch neben neuen Witzen hat der Comedian auch noch private Jubel-News in Petto. Auf der Bühne verkündet der ehemalige TV-Star jetzt ganz überraschend: