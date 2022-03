Maite Kelly: Bittere Gefühlspleite! Ihr Herz sehnt sich nach Liebe

Und dass sie so fröhlich, energiegeladen und motiviert in das neue Jahr gestartet ist, hat sich auch beruflich ausgezahlt! Denn nachdem ihr Album Hello! schon 2021 auf Platz 1 der Charts kletterte, legte sie nun noch mal nach: Ihr Song Ich steh dazu knackte den Rekord von Schlager-Königin Helene Fischer (37)! Deren Mega-Hit Atemlos hielt sich 2013 zehn Wochen lang in den Radioairplays-Schlager-Charts auf Platz eins. Und Maite zog mit ihrem Lied gleich!

"Wow", sagt sie selbst nur. "Ich bin platt." Denn so bodenständig wie sie ist, macht sie sich nichts aus dem Rampenlicht. "Der Ruhm war nie meine Berufung", stellte die Blondine einmal klar. "Sondern die Liebe zur Musik. Der Ruhm kommt und geht. Und wenn er geht, ist es wichtig, dass man den nicht vermisst!"

Dennoch: Auf ihre Leistung kann sie mehr als stolz sein! Schließlich gelang fast zehn Jahre keinem Schlager-Künstler mehr, was ihr gelungen ist. Ihr neues Ich scheint das Glück förmlich anzuziehen. Doch bei all dem Erfolg – was ist mit ihrem privaten Glück? Maite singt mit Duett-Partnern wie Roland Kaiser (69) oder Chris de Burgh (73) stets von großen Gefühlen und versprüht auf der Bühne Romantik pur. Aber seit der Trennung von ihrem Mann Florent Raimond (46) 2017 hat sie keinen Partner mehr in der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei strahlt kaum eine Frau so viel Liebe aus wie Maite Kelly.