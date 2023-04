Marc Terenzi & Verena Kerth: Alkohol-Beichte! Sie trinken schon vormittags eine Flasche Wein

Scheinbar soll Marc noch nie trocken gewesen sein, wie die "Bild" aus seinem Umfeld erfahren haben will. Auch Verena Kerth greift immer wieder zum Alkohol. Nicht allein deshalb kracht es zwischen dem Paar hin und wieder gewaltig. So soll es vor einigen Wochen in Berlin in einem Hotel zu einer Auseinandersetzung zwischen Marc und Verena gekommen sein, worauf hin Marc sich mit einem blauen Auge zeigte. An diesem Tag sollen die beiden sogar schon um 11 Uhr morgens die erste Falsche Wein auf ihr Zimmer bestellt haben...

Scheinbar sind sowohl Marc als auch Verena dem Alkohol nicht gerade abgeneigt. Wie lange das noch gut gehen kann?

Auch interessant

Kurz vor Verena Kerth war Marc Terenzi für kurze Zeit mit Jenny Elvers liiert. Doch war ihre Liebe wirklich echt? Erfahrt mehr dazu im Video: