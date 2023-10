Marc Terenzi & Verena Kerth: Bittere Vorwürfe nach ihrer Hochzeit in Las Vegas

Jetzt sind sie Mann und Frau! Oder etwa doch nicht? Völlig überraschend haben Marc Terenzi und Verena Kerth in Las Vegas geheiratet, wie sie selber bei Instagram zeigen. Sie in einem wunderschönen weißen Brautdirndl und er in Lederhose und weißer Weste. Das Glück ist den beiden ins Gesicht geschrieben. Gegenüber "AZ" verriet die Blondine: "Wir haben es einfach für uns getan, weil wir es in Deutschland nicht geschafft haben. Wir kennen uns seit 24 Jahren, und jetzt haben wir uns getraut." Trotzdem glauben viele nicht an ein Happy End. Denn sind die beiden gar nicht wirklich verheiratet?