Marc Terenzi & Verena Kerth: Die Hochzeitsplanung ist in vollem Gange!

Wie Marc jetzt gegenüber "Bunte" verrät, stelle er sich seine Hochzeit mit Verena vor wie ein "Märchen, wie Cinderella". Für Verena steht allerdings fest, dass etwas Bayrisches nicht fehlen darf, da die beiden nicht in ihrer Heimat München heiraten werden: "Es muss irgendwas Bayerisches dabei sein, wo alle in Tracht sind.", stellt sie klar. Doch Marc weiß scheinbar, was seine Verlobte will: "Das ist in Planung, ich weiß genau was sie will, ich mach das", erklärt der Sänger.

Wann Marc & Verena allerdings vor den Traualtar treten werden, wissen sie bislang noch nicht...

