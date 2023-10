Mark Forster: In Ina Müller hat er eine Seelenverwandte gefunden

Im Gespräch mit Ina Müller bei "Inas Nacht" offenbarte Mark nämlich jetzt gegenüber der Moderatorin, dass er es liebt, alleine zu sein. So erläutert er über sein Privatleben, auf die Frage, ob er gut alleine sein kann: "Ja, sehr, sehr, sehr gut." Eine Einstellung, die bei Ina auf offene Ohren stößt. Sie ergänzt: "Ich leider auch, leider." Für Mark definitiv eine Gemeinsamkeit. So pflichtet er Ina bei: "Wir sind uns sehr ähnlich." Wow! Ehrliche Worte, die man so von Mark gar nicht erwartet hätte. Allerdings ist es für Mark essenziell, dass er sich seine Zeit für sich nimmt: "Ich mag das. Ich brauche das sogar manchmal." Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein!