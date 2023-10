Matthias Reim & Christin Stark: Scheidung noch in diesem Jahr?

Lange Zeit führten die beiden eine Bilderbuchbeziehung. Das Paar ließ keine Gelegenheit aus, seine Gefühle öffentlich zu zelebrieren, kuschelte innig vor der Kamera. Inzwischen hat sich das geändert: Auf Instagram gibt Matthias Reim Einblicke in die Studioarbeit, wirbt für seine Tour 2024. Von Christin dabei keine Spur. Auch sie lässt ihre Fans im Netz an ihrem Erfolg teilhaben, zeigt sich auf der Bühne, im Studio oder beim Fotoshooting. Ohne ihren Matthias!

Ein Ende der Ehe käme nicht überraschend. Zuletzt gab es immer wieder Krisengerüchte. Zum Beispiel, weil Matthias Reim wenig Interesse an Töchterchen Zoe zu haben schien. Statt Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, stürzte er sich in die Arbeit oder entspannte allein in seinem Haus am Comer See. Eine Zerreißprobe, die kaum eine Familie auf Dauer aushält...