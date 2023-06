Michael Schumacher: Rosenkavalier? "Er hat unseren Lebensgefährtinnen Blumen geschickt."

In einem Interview mit den englischen 'Sky'-Podcast, verrät James Vowel: "Er hatte diese Aura um sich, brachte eine gewisse Präsenz mit sich. Ganz anders als das, was man von außen von ihm gesehen hat."

Michael Schumacher war immer hilfsbereit und für jeden da. "Innerhalb des Teams war er diese Person, die immer da war, um uns zu helfen, um das Team nach vorn zu bringen, und er hat dabei mitgeholfen, dass das Team so eng zusammengewachsen ist", so Vowles weiter. Und er geht sogar weiter ins Detail. Denn der heute 54-Jährige konnte sich auch an alle Geburtstage erinnern und schenkte den Frauen seiner Kollegen Blumen! "Er kannte all unsere Geburtstage. Er hat unseren Lebensgefährtinnen Blumen geschickt, wenn wir ihn darum gebeten haben, und er hat sich wirklich ganz toll um alle gekümmert. Dadurch hat sich das Team dafür eingesetzt, dass er Erfolg hat. Dafür brauchte es keinen anderen Mechanismus als dass er einfach er selbst war."

