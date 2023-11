Michael Schumacher: Zehn Jahre nach dem Unfall - Darum schweigt die Familie wirklich

Wie geht es dem beliebten Rennfahrer? Gibt es Fortschritte bei seiner Genesung? Werden wir ihn jemals wieder zu Gesicht bekommen? Fragen, die viele in den vergangenen Jahren quälten. Antworten gab es nie. Warum es so still um den beliebten Formel-1-Star wurde, erklärt nun Schumis Anwalt Felix Damm im "Legal Tribune Online": "Wir haben auch mal überlegt, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte. Doch danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten dann permanent aktualisierte Wasserstandsmeldungen erfolgen müssen."