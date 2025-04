Michael Wendler: Abschiebe-Angst! Droht ihm jetzt der Knast?

2016 wanderte der Wendler, damals noch mit einem Künstlervisum, in die USA aus. Laut eigener Aussage besitzt er seit 2020 eine Greencard, die auch Ehefrau Laura (24) berechtigt, sich dauerhaft in Florida aufzuhalten. Diese könnte ihm nun entzogen werden, denn die neue Trump-Regierung geht rigoros gegen kriminelle Ausländer vor.

Es gab Fälle, in denen Immigranten in ein Hochsicherheitsgefängnis nach El Salvador verschleppt wurden – bis zu 80 Mann auf einer Zelle; ein wahr gewordener Albtraum. Michael Wendler selbst will von all dem nichts hören und setzt die rosarote Brille auf: "Ich freue mich wahnsinnig auf mein erstes Deutschland-Konzert am 24. Mai in Bochum", verkündet er auf Facebook und ruft dazu auf, sich noch schnell Tickets zu sichern. Dass er die USA freiwillig verlässt und riskiert, nicht wieder einreisen zu können? Unwahrscheinlich! Es wäre nicht verwunderlich, dass der Wendler aus Abschiebe-Panik bald vielleicht komplett abtaucht…