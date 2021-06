Doch wie soll es auch anders sein, so ein Umzug von Amerika nach Europa geht natürlich nicht problemfrei über die Bühne. Eigentlich wollte die Familie bereits am Samstag gen Deutschland abheben, doch die Abreise verzögerte sich. In zehn Tagen soll es dann endlich soweit sein. Und bis dahin werden noch fleißig Umzugskartons gepackt. Dem Abschied aus ihrer Wahlheimat Los Angeles blickt Oksana Kolenitchenko mit gemischten Gefühlen entgegen.

Zur Vorfreude auf die Berliner Heimat gesellen sich allmählich auch erste Zweifel: "So langsam gehts richtig voran, mit gemischten Gefühlen packe ich täglich mein Hab & Gut und frage mich: ist dass wirklich die richtige Entscheidung gewesen", stellt die gestresste Mutter auf Instagram fest und ergänzt: "Die Kinder sind aufgeregt, es gibt noch so viel zu organisieren und auf der einen Seite freu ich mich auf das Abenteuer, aber auf der anderen Seite hatten wir uns schon echt fast angekommen gefühlt…wenn die Pandemie nicht dazwischengekommen wäre." Doch das Wiedersehen mit ihren Lieben in Berlin wird sicherlich den Kummer vertreiben...

Wir haben sie auf ihren weiten Reisen begleitet und doch aus den Augen verloren. Wie geht es den "Goodbye Deutschland"-Stars heute?