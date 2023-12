Oliver & Amira Pocher: Wiedersehen nach der Trennung!

Wie gut, dass sich die Gemüter inzwischen beruhigt haben, sonst würde ihr Aufeinandertreffen am Samstag in Berlin zu "Ein Herz für Kinder" wohl nicht wirklich friedlich ablaufen. Was trotzdem brenzlich werden könnte: Sandy wird ebenfalls da sein. "Du und ich gehen ja zusammen hin. Amira möchte auch hinkommen. Es ist wirklich sehr lustig. Ich hab ihr auch geschrieben: Du, ich fahr' dann los, wenn du willst, ich kann dich mitnehmen.", witzelt der Comedian im Podcast. „Ich hab komischerweise noch keine Antwort darauf bekommen. Ich schätze, die kommt per Fax nächste Woche“, sagt Olli weiter.