Peter Klein & Yvonne Woelke: Paar-Outing auf dem Red Carpet!

Auf der Halloween-Party von Denise und Hennig Merten in Berlin erschienen Peter und Yvonne im Pärchen-Kostüm! Er als Teufel, sie als schwarzes Engelchen. Auf die Frage von Sender RTL, ob die beiden sich mit ihren Verkleidungen abgesprochen hätten, scherzte sie: "Ja, eigentlich schon, du bist der Teufel wie immer und ich ein Engelchen." Woraufhin Peter stichelte: "Vertauschte Rollen!" Doch wie sagt man so schön: Was sich neckt, das liebt sich…