Pierre Sanoussi-Bliss: Er ist schon jetzt Dschungelkönig - Die größte Überraschung im Camp!

Auch Pierre selbst hat mit diesem Ausgang nicht gerechnet: "Ich bin gerührt, dass man mich so mag, wie ich bin!", erklärt er an Tag 16 im Dschungelcamp. "Hier sitze ich als Mensch. [...] Bei dem, was in Deutschland alles passiert, ist das nicht...", bricht der Schauspieler ab und atmet tief durch. Danach berichtet er über seine Erfahrungen mit Rassismus und Hasskommentaren im Netz. Auch im Camp habe er eine Frage erneut beantworten müssen: "Wo kommst du her?". Etwas, dass Pierre nicht mehr beantworten will. "Ich kann es nicht mehr hören", stellt er klar.