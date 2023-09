Pietro Lombardi: Nach 4 Jahren DSDS - jetzt enthüllt er Dieter Bohlens Pläne

In seiner Rolle als Juror scheint der einstige DSDS-Sieger voll und ganz aufzugehen. Weiter betont er jedoch: "Aber man weiß nie, was so passiert. Ich fühle mich wohl und liebe den Juroren-Job und freue mich auch jetzt schon auf die kommenden Staffeln." Damit sollten Fans ja erst einmal zufrieden gestellt sein - Pietro Lombardi bleibt DSDS, wenn es nach ihm geht, wohl noch eine ganze Weile erhalten.