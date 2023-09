Pietro Lombardi: Süße Vaterfreuden! Jetzt soll es jeder sehen

Pietro Lomabardi platzt fast vor Stolz. Der DSDS-Star geht in seiner Rolle als Papa komplett auf und kümmert sich rührend um seine beiden Söhne Alessio und Leano. Obwohl Ersterer größtenteils bei Mama Sarah Engels wohnt, kommt Vater-Sohn-Zeit nicht zu kurz. Diese Momente genießt der Sänger dann umso mehr. Vor allem, wenn seine beiden Söhne so süß miteinander umgehen, wie auf dem Foto, das Pie nun in seine Instagram-Story packte: