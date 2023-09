Pietro Lombardi: Traurige Trennung kurz vor dem Liebesurlaub!

Pietro betont: "Papa ist jetzt im Urlaub und ich werde meinen großen Jungen so sehr vermissen". Wie liebevoll der DSDS-Star mit seinem Sohn umgeht, rührt auch die Fans. Sie überschütten das süße Vater-Sohn-Gespann mit lieben Worten: "Du bist so ein toller, liebevoller Vater", "Wie schön euch zwei so zusehen. Der Urlaub geht ruck zuck vorbei und dann habt ihr euch wieder" oder "Du bist ein Beispiel Pietro dafür, was Familienliebe bedeutet und bist ein bodenständiger Mensch, trotz deiner Berühmtheit geblieben". Über so viel Zuspruch freut sich der Zweifach-Papa gewiss sehr.