Prinz Harry: Jetzt schießt auch noch SIE gegen ihn

In einer Folge des "I've Had It"-Podcasts platzt es aus Kelly Osbourne heraus. Sie erklärt wütend, dass Harry nur Jammern und Klagen würde. "Er sagt: 'Wehe mir, ich bin der einzige, der psychische Probleme hat, mein Leben ist so hart.'" Dabei stellt sie klar: "Jeder hat ein hartes Leben!" Und sie fügte hinzu: "Du warst der Prinz eines verdammten Landes, der sich als verfluchter Nazi verkleidete, und jetzt willst du als Papst zurückkehren." Autsch!

Auch interessant:

