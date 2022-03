Prominent getrennt: Hackfleisch-Gate! Jetzt eskaliert die Lage komplett

Dass eine Portion aufgetautes Hackfleisch solche Folgen nach sich ziehen kann, hätte wohl niemand erwartet. Am wenigsten "Prominent getrennt"-Kandidat Markus Kok. In der diesjährigen Staffel der RTL-Show, in der Ex-Promi-Paare wieder als Team gemeinsam gegeneinander antreten, kam es jetzt zum größten Beef der Staffel aus diesem skurrilen Grund.