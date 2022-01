Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Jaa, eine zweite Chance für die Liebe!

Valentinas Zweifel gehören der Vergangenheit an

Der attraktive Isländer verkündete bereits beim "Let’s Dance"-Finale im Mai: "Ich bleibe in Deutschland!" Doch erst jetzt hat der Ex-Kicker endlich sein neues Zuhause gefunden – gemeinsam mit Valentina in Berlin-Mitte. Dort bezogen sie eine Wohnung in einer Luxusimmobilie und die hat es so richtig in sich! Der Apartmentkomplex besticht besonders durch seine Architektur, oder wie der Makler sagt "eine italienische Enklave an der Spree". Valentina und Rúrik scheinen sich wohl zu fühlen – wurden schon öfters Hand in Hand gesehen.

Und was ist mit Valentinas Eifersucht? Immerhin soll die zuletzt der Trennungsgrund gewesen sein. Aus ihrem Umfeld ist zu hören: "Man sagt ja so schön: ‚Ein schöner Mann gehört dir nie allein.‘ Aber über diesen Gerüchten steht Valentina drüber. Rúrik denkt, dass Valentina die Liebe seines Lebens ist!" Wenn das so ist, gibt es ja keinen Grund an Rúriks Liebe zu zweifeln!

