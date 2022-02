Rúrik Gíslason & Victoria Swarovski: Jetzt zeigen sie es allen!

RTL hat sich nämlich für die beiden einen ganz besonderen Plan ausgedacht: Anstatt mit Sieg-Partnerin Renata Lusin sollen Rúrik Gíslason und Victoria Swarovski zusammen tanzen! Da beide bereits den Sieg bei "Let's Dance" nach Hause holen konnten, Victoria 2016 und Rúrik 2021, sind sie dieser Aufgabe sicherlich gewachsen.

Für die Kennenlernshow zur neuen Staffel am 18. Februar 2022 werden die beiden nun viel gemeinsame Zeit verbringen, denn ein solches Tanz-Training ist nicht zu unterschätzen. Wer jetzt denkt, der Sender würde dabei auf Victoria Rücksicht nehmen und sie als Moderatorin an der Seite von Daniel Hartwich ersetzen, liegt falsch. Die Beauty soll nämlich ihr Multitasking unter Beweis stellen und als Tänzerin und Moderatorin abliefern. Eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe. Auch sie selbst ist aus dem Häuschen: „Alter Schwede, nach fünf Jahren“, hört man sie in einer Instagram-Story sagen.

Die Zuschauer können gespannt sein, wie sich die beiden am 18.02. schlagen werden. Auf dem Parkett sind sie aber schon längst das Traumpaar der neuen Staffel.

Privat ist Rúrik Gíslason jedoch lieber mit einer anderen "Let's Dance"-Traumfrau unterwegs. Ob er seine gemunkelte Beziehung mit Valentina Pahde bald öffentlich macht? Mehr dazu im Video: