Sarah Jessica Parker: Erschütternde Enthüllung! Der Schmerz ist kaum zu ertragen

"Wir waren arm"

Die Designer-Treter von Manolo Blahnik (ab ca. 700 Euro) sind für Sarah Jessica alias "Carrie Bradshaw" in der Serie "Sex & the City" die einzig wahren Schuhe. Bereits in ihrer Kindheit war das Schuhthema bei der Schauspielerin sehr präsent – allerdings aus anderen Gründen. "Wir hatten damals nur das Allernötigste und nie das, was wir wirklich haben wollten", erzählt der Hollywoodstar. Dazu zählt auch, dass sie und ihre sieben Geschwister gerade jeder nur zwei Paar Schuhe besaß: ein Paar für den Winter und ein Paar für den Sommer! Mehr konnten sich die Eltern nicht leisten. "Es gab da diesen Schuhhändler, zu dem wir immer am Anfang des Schuljahres gingen, um ein Paar Oxford Schnürschuhe zu kaufen. Und im Frühjahr gab es immer noch ein anderes Paar. Es waren zwar nicht die Schuhe, die ich mir gewünscht hatte, denn ich wollte die, die alle anderen trugen. Aber ich liebte sie trotzdem. Ich habe sie jeden Sonntag poliert."

Die ärmlichen Verhältnisse zwangen Sarah Jessica sogar, ihre Lehrer um Essens-Coupons anzubetteln. Wenn sie von der Schule nach Hause kam, war oft der Strom abgestellt oder das Telefon stillgelegt. In manchen Jahren fiel daher natürlich das Weihnachtsfest aus. So hart für ein kleines Mädchen! "Wir waren arm", sagt Sarah Jessica Parker heute. "Da gibt’s nichts dran zu rütteln."

Ihre Liebe zu Schuhen ist bis heute geblieben – allerdings in einem anderen Preissegment ...

