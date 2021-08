Schwiegertochter gesucht: Liebes-Fake! Meint Nic es wirklich ernst?

Doch eine Frage beschäftigt viele Zuschauer weiterhin. Hat der „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat wirklich ernste Absichten? Denn wie nun ans Licht kam, hat Nic bereits eine interessante TV-Karriere hingelegt und ist bei weitem kein Unbekannter in der Kuppelszene. Der Berliner begab sich bereits zweimal zuvor im Fernsehen auf die Suche nach einer Partnerin. Und das mit gerade einmal 25 Jahren! So verließ Nic 2019 die RTL-Show „Take me out“ an der Seite von Kandidatin Steffi. Gefunkt hat es scheinbar nicht, denn im Juli 2021 genoss der Rosenkavalier ein romantisches Candle-Light-Dinner in Roland Trettls Show „First Dates – Ein Tisch für zwei“. Dort verriet der Schürzenjäger, dass er die Teilnahme an der Kuppelshow eher als eine Herausforderung betrachte. Für Beziehungen wäre er ohnehin nicht der Typ! Das sollte Nic die möglichen Anwärterinnen bei „Schwiegertochter gesucht“ lieber nicht hören lassen...

