Silvia Wollny & Harald: Schlimmer Zoff in der Türkei! Sie hat genug

Silvia und Harald reisen in der neuen Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" in die Türkei, um die Bauarbeiten unter die Lupe zu nehmen. Doch als sie ankommen, trifft sie der Schlag. Auf der Baustelle wurde bisher kaum gearbeitet - obwohl das Haus schon in wenigen Wochen fertig sein soll. "Da kriege ich schon wieder so eine Krawatte und könnte abgehen wie ein Zäpfchen", regt sich die Elffach-Mama auf. Sie ruft sofort ihre Freunde in der Türkei an, die die Bauarbeiten eigentlich bewachen sollten. Wird das Haus wirklich noch rechtzeitig fertig? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTLzwei...

