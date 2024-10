Sommerhaus der Stars: Bittere Klatsche nach dem Rauswurf! Jetzt müssen sie zittern

Dass es vielleicht auch an ihrer bisher starken Leistung in den Spielen liegen könnte, kamen die beiden offenbar nicht. Denn in den vergangenen Folgen konnten sie sich wiederholt saven. Nun dürften sie eher damit beschäftigt sein, ihre Allianz wieder zu stabilisieren. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Denn zumindest Alessia und Can scheinen sich mittlerweile mehr in Richtung Umut und Emma zu bewegen – und die Neuankömmlinge verfolgen ohnehin ihren ganz eigenen Plan ...