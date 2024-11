Sommerhaus der Stars: Nach Skandal-Auftritt – jetzt spricht Umuts Tekins Ex

Die Follower geben ihr absolut recht. Eine ist überzeugt: "Umuts Karma ist Emma", eine andere fragt hingegen, wie oft Jana beim Ansehen der Folgen Bauchweh vor Lachen gehabt habe. Dass Jana-Maria mal mit Umut zusammen war – für viele Fans kaum vorstellbar. Dabei ist die Beziehung der beiden noch gar nicht so lange her. Bei "Bachelor in Paradise" lernten sie sich 2023 kennen und wurden ein Paar. Ihre Liebe wollten sie anschließend bei "Temptation Island VIP" auf die Probe stellen. Dabei musste Jana-Maria schnell feststellen, dass es um die Treue ihres Partners nicht gut aussieht. Er betrog sie in der Show mit Verführerin Emma, mit der er nun im "Sommerhaus" zu sehen war.