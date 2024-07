Sophia Thomalla: Uups, verplappert - Ist sie schon verheiratet?

Während ihr Ex Loris Karius (31) gerade mit großem Brimborium in Italien seine Verlobte Diletta Leotta (32) heiratete, scheint Sophia den Bund fürs Leben lieber in aller Stille zu schließen. Schon ihre erste Ehe mit dem norwegischen Sänger Andy LaPlegua ging sie fast unbemerkt ein. Ein kleines Detail lässt nun vermuten, dass Sophia auch ihren Alex bereits ohne viel Aufsehen geehelicht haben könnte.

Denn auf Instagram nennt sie dessen Bruder plötzlich Schwager. "Bruder, Manager, Vater, Schwager, Tennisspieler, Kommentator, Tennis-Experte und neuerdings auch Comedian", schrieb sie zu einem Foto, auf dem ihr Liebster im Gespräch mit seinem Bruder Mischa zu sehen ist, der ebenfalls als Tennisspieler Erfolge feiert.