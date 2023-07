Stefan Mross: Bitteres TV-Aus für den "Immer wieder sonntags"-Moderator!

"Immer wieder sonntags" gehört für viele Deutsche zu einem perfekten Sonntag wie das Amen in die Kirche. Und die aktuelle Staffel hat es mal wieder in sich! Mit guter Laune und reichlich kuriosen Auftritten versüßt Stefan Mross den Zuschauern der "ARD" den Sonntag. Doch damit ist nun Schluss! Denn die Schlagershow mit der Moderations-Legende fliegt aus dem Programm! Also, zumindest temporär. Denn am 30. Juli wird die Sendung von ihrem Sendeplatz verdrängt und fällt aus! Stattdessen wird ein Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gezeigt, die um den Titel der Weltmeisterschaft kämpfen.

Für die Fans der Kult-Show ist das jedoch kein wirkliches Trostpflaster, denn bereits vergangenes Wochenende fiel "Immer wieder sonntags" aufgrund einer Sport-Show aus. Wird das nun zur Gewohnheit und Stefan Mross muss sich bereits auf das traurige TV-Aus vorbereiten? Das wäre ein echter Skandal...