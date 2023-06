Sylvie Meis: Zurück in die Arme ihres Ex!

Was für eine Sensation! Sylvie Meis und Ex-Mann Rafael van der Vaart sind wieder vereint. Also zumindest physisch. Gemeinsam feiert das Ex-Paar zwar nicht ihre wieder neu entflammte Liebe, dafür aber den Geburtstag eines Familienmitglieds - genauer gesagt den Ehrentag von Rafael van der Vaarts Tochter Jesslynn, die er gemeinsam mit seiner Partnerin Estavana Polman bekommen hat. In ihrer Instagram-Story teilt Sylvie einen Schnappschuss der Feier, auf dem sie mit dem Geburtstagskind und der Mutter zu sehen ist. Dazu schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Babygirl! 6 Jahre alt! Ich liebe Dich, Jesslynn". Ein echtes Patchwork-Glück!

Doch damit nicht genug, denn Sylvie Meis teilte ein gemeinsames Bild mit Rafael van der Vaart und zwei weiteren Männern. Dazu schrieb sie: "Time Maschine". Was sie damit meint? Sicherlich, dass sie sich in alte Zeiten zurückversetzt fühlt. Denn es ist bereits sage und schreibe 10 Jahre her, dass sich das damalige Traumpaar voneinander trennte. Und obwohl es nach dem Liebes-Aus zu einem erheblichen Rosenkrieg kam, scheinen sich die Eltern von Sohn Damian zusammengerauft zu haben und genießen endlich ihr Patchwork-Leben!

