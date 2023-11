"The Masked Singer" 2023: Alle Enthüllungen und Masken - Wer ist raus?

Das süße Monsterchen, das kuschelige Faultier oder der furchteinflößende Drache - die Masken bei "The Masked Singer" sind mehr als beeindruckend. In den Kostümen steckt unfassbar viel Arbeit und Liebe fürs Detail. Doch in welche Kostüme werden die Stars wohl in Staffel 9 schlüpfen?

Noch hält sich ProSieben sehr bedeckt, was die Masken in der neuen Staffeln angeht. Doch es gibt bereits einige Tipps. So bewegt sich das Maskenmotto in der Sahara, aber auch im Eis. Bekannt gegeben werden die Kostüme allerdings erst in der Show...