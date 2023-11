Thomas Gottschalk: SO wenig Rente bekommt der Showmaster nach "Wetten, dass ...?"

Durch diverse Shows und seinem "Haribo"-Deal vor einigen Jahren konnte sich das "Wetten, dass...?"-Urgestein aber so einiges zusammensparen. Sein Vermögen wird auf 90 Millionen Euro geschätzt, wovon rund 40 Millionen in Immobilien angelegt sein sollen. Doch das entspricht scheinbar nicht ganz der Wahrheit, wie Gottschalk gegenüber dem Handelsblatt klarstellt: "Mit nichts kann man in Deutschland Menschen mehr schaden, als ihnen irrsinnigen Reichtum zu unterstellen. Der einzige Trost wäre, wirklich so reich zu sein, aber das bin ich nicht."