Vanessa Mai: DIESES Foto sorgt für Aufsehen!

Reddit this

Na das ist mal ein echtes Hingucker-Foto. Seit Tagen teilt immer wieder Bilder mit ihren Fans, die sie beim Flitterwochen-Liebesurlaub auf den Malediven zeigen. Ihr neustes Foto sorgt jetzt allerdings für besonders viel Aufmerksamkeit!

Vanessa Mai: Heißer Schnappschuss! DIESES Foto zeigt sie oben ohne!

Vanessa Mai zeigt sich im knappen Bikini

Via " " teilt Vanessa Mai nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der sie lediglich mit einem knappen Bikinihöschen und einer süßen Palmen-Bluse zeigt. Für ihre Fans ein absoluter Hammer-Anblick. So überschütten sie ihr Idol mit einer Reihe von Komplimenten...

Die Fans von Vanessa Mai lieben das Foto

Wie unter dem Bild der deutlich wird, hat sie mit ihrem Post bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Was für Beine" sowie "Wow ein sehr schönes Foto". Mehr Fan-Bewunderung geht wohl kaum. Mal sehen, ob uns Vanessa in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird. Wir freuen uns schon jetzt!