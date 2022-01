Victoria Beckham: Fiese Klatsche von Schwiegertochter Nicola! Jetzt fliegen die Fetzen!

Schlimm genug, dass das Fest wegen der Pandemie immer wieder verschoben werden musste. Auch bei der Wahl der Location und der Zusammenstellung der Gästeliste ließ sich das Brautpaar von Victoria nur ungern reinreden. Und jetzt geht Nicola auch noch fremd!

Zumindest, was ihr Brautkleid betrifft: Denn statt Designerin Victoria den Entwurf zu überlassen, hat sich das Model nun offenbar anders entschieden, jettete extra nach Italien, um sich hier fündig zu werden: "Wir waren schon zweimal in Rom und haben uns die Arbeit des Teams von Valentino angeschaut", so die 27-Jährige im Interview.

Und Victoria? Durfte nicht einmal mit, um zu beraten. Geschweige denn, um selbst Hand anzulegen. Aber das muss sie hinnehmen – ist ja auch nicht ihr großer Tag. Auch wenn sich Posh das sicher wünschen würde...