Victoria von Schweden: Enthüllt! Der Geheimplan für ihre Krönung

Am 15. September 1973 feiert der Monarch schon sein 50. Thronjubiläum. Er ist jetzt bereits der am längsten regierende König in der langen Geschichte Schwedens – und wirkt sehr amtsmüde.

Angeblich wünscht sich Silvia für ihren Mann, dass er endlich zur Ruhe kommt. Zwar ist eine Abdankung in Schweden traditionell nicht vorgesehen, aber in Spanien hatte es König Juan Carlos auch für sich ausgeschlossen. Bis er es 2014 doch tat. Und der Tag der Jubiläumsfeier ist ideal, um das Zepter weiterzureichen. Also herrscht kein Zweifel mehr: Im September wird Victoria Königin!

Die Prinzessin ist eine würdige Nachfolgerin: charmant, fleißig, unfassbar beliebt. "Ich werde mit Stolz das Amt in die Zukunft führen", sagte sie. Ehemann Daniel wird sich dann mehr um Tochter Estelle und Sohn Oscar kümmern. Und Carl Gustaf plant schon mit seiner Silvia eine längere Karibikreise. Ein Traumurlaub für zwei …

Doch zunächst kommt auf die Organisatoren am Hof viel Arbeit zu. Eine Krönung ist eine Herkulesaufgabe, die gründlich geplant werden muss: die Kirche, die Zeremonie, Gäste aus aller Welt. Es heißt, Estelle und Oscar würden auch eine kleine Rolle übernehmen und Kerzen tragen. Angeblich schreibt Victoria schon an ihrer Rede, etwa so: "Mein Herz gehört dem schwedischen Volk. Ich will ihm dienen, ein Leben lang …"

