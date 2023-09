Walentina Doronina & Can Kaplan: Eskalation im "Sommerhaus"! Sie schießen sich ins Aus

Walentina und Can kapseln sich in der neuen Folge, die bereits bei RTL+ abrufbar ist, immer mehr von der Gruppe ab. Statt gemeinsamen Grillabenden gibt es nur Zoff. Als Aleks sich die Zähne putzt und dabei gurgelt, rastet Can komplett aus. "Was ist das?! Du bist ein Rotzer", schimpft er. Woraufhin ihn Aleks in die Schranken weist. "Ich rotze im Bad so oft ich will!" Doch Can gibt nicht nach. "Du bist nicht mehr als ein Löffel. Ein Fremdgänger und Lügner bist du", pöbelt er weiter.

Aleks Freundin Vanessa versucht, die Gemüter zu beruhigen, doch dann gerät sie selbst in die Schusslinie. "Du brauchst auch nicht so stehen und denken, du bist der Babo. Du wirst sowieso verlieren gegen mich. Mehr als eine Verführerin bist du nicht. Punkt", ätzt Walentina. Plötzlich kullern bei Vanessa Tränen. "Das ist mir einfach zu viel!" Mit der Aktion haben sich Walentina und Can bei den anderen endgültig ins Aus geschossen. Dumm nur, dass sich die beiden bei dem Spiel vor der Nominierung schützen konnten. Das Drama geht nächste Woche also weiter...

Ihr wollt die neue Folge von "Das Sommerhaus der Stars" bereits vorab sehen? HIER bei RTL+ ist sie ab sofort abrufbar.