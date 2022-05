Yeliz Koc: Jetzt spricht sie erstmals über Jimis neue Freundin

Für ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie versuchen Yeliz Koc und Baby-Papa Jimi Blue Ochsenknecht so gut es geht an einem Strang zu ziehen. Obwohl sich das in Vergangenheit wohl nicht als ganz einfach entpuppt hat, zeigt sich Yeliz nun versöhnlich. In einer Fragerunde auf Instagram, wollen ihre Fans wissen, ob die Bachelor-Beauty noch Kontakt zu Jimi hat und was sie von seiner neuen Freundin Laura hält. Wird seine neue Flamme, Baby Snow schon bald kennenlernen dürfen? Jetzt bezieht Yeliz erstmals Stellung: