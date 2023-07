Alexandra Popp: Erstes Update nach dem Ehe-Aus

Aktuell scheint Alexandra Popp ihre Probleme in Deutschland zurückgelassen zu haben. Die Nationalspielerin genießt ihren WM-Aufenthalt in Down Under und geht jetzt, wenn schon nicht mehr mit ihrem Mann, mit süßen Tieren auf Kuschelkurs. Auf Instagram, postet die Fußballerin nun putzige Schnappschüsse von einem Besuch im Tierpark - Wallabys, Koalas und Schlangen inklusive: