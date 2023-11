Andrea Berg: "Wir haben Höhen und Tiefen!" Sorge um Ehemann Uli

Kürzlich gab es dann auf der Facebook-Seite des "Sonnenhofs" ein Fanfoto von ihm und Maite Kelly (43). Darauf lächelte er nur halbherzig, sah erschreckend blass und abgemagert aus. Geht es dem 64-Jährigen nicht gut? Möglich, dass ihm der Stress um den "Sonnenhof" zu viel geworden ist. Immerhin baute er sein Herzensprojekt nach der Pandemie um, wollte es so attraktiver für Gäste machen. Denn während Corona gab es einen Umsatzausfall von 9 Millionen Euro, das Ehepaar musste für Teile der Firma sogar Insolvenz anmelden.

So was zerrt an den Nerven, beschert schlaflose Nächte und schlägt auf die Psyche. Ebenfalls alarmierend: Bei ihrer letzten Tour nahm Andrea Uli mit. Ungewöhnlich, denn eigentlich liebt sie ihre Freiheit, wenn sie unterwegs ist. Macht sie sich Sorgen und möchte mehr Zeit mit ihm verbringen? "Wir haben Höhen und Tiefen. Aber wir sind ein Team, und wir können immer aufeinander zählen", erklärte Andrea mal. Und auf ihr Wort ist Verlass.