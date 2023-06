Andrea Kiewel: War ihr Liebesglück nur eine Lüge?

Aber der Reihe nach: In einer ihrer letzten Shows wurde das Publikum unruhig, als Andrea Kiewel gerade die Prinzen interviewte. Denn dort hielt ein Zuschauer um die Hand seiner Freundin an. Als die Regie ihr mitteilte, was passiert ist, reagierte sie ganz spontan: "Es gab einen Heiratsantrag, und ich habe ihn verpasst? Kein Wunder, dass ich Single bin!" Single? Wie bitte? Hat sie uns die ganze Zeit nur etwas vorgemacht? Und wir hatten uns schon gewundert. Egal, in welcher Show Kiwi zu Gast war – sie war immer in Flirtlaune, manchmal bis zur Peinlichkeit. Macht man das, wenn man glücklich verliebt ist und endlich den Mann fürs Leben gefunden hat? Wohl eher nicht!

Glück in der Liebe hat die TV-Frau bisher nicht so oft gehabt. Drei Ehen (die erste mit 19) und einige Langzeit-Beziehungen – alles gescheitert. Mit dem Israeli schien sie sich das erste Mal auf eine lange, gemeinsame Zukunft zu freuen. Doch gezeigt hat sie ihn nie. Weil es ihn vielleicht nie gab?

