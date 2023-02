Angela Merkel: Neuer Schauderbefund! Ihre unheilbare Krankheit ist zurück

"Das war ein bedrückender Moment. In gewisser Weise war ich für einen Moment ohnmächtig, und das in einer sehr offiziellen Situation, bei der Abnahme der militärischen Ehren", so beschreibt Merkel kürzlich den Augenblick, als sie 2019 ihren heftigen Zitteranfall bekam. Die ganze Welt machte sich damals Sorgen um sie. Und es scheint tatsächlich ein ernst zu nehmendes Problem zu sein. "In mir hatte sich offensichtlich sehr viel Spannung angestaut", sagt die 68-Jährige jetzt. Sie weiß nun, dass es vor allem psychosomatische Ursachen haben könnte. "Das hatte mit dem Tod meiner Mutter zu tun". Für Merkel damals eine unglaubliche Stresssituation.

Dazu noch ihre angeschlagene Ehe mit Joachim. Denn im gleichen Jahr, 2019, tauchte die junge Kollegin Laura Gagliardi (54) an der Seite ihres Mannes auf. Der Physiker und die italienisch-amerikanische Wissenschaftlerin zeigten sich von nun zusammen in Turin, in Chicago, in New York, sogar beim Wandern in den Bergen. Angela dagegen sah man nur selten an der Seite Joachims, meistens mit ernster Miene.