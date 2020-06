Bachelor 2018: Daniel Völz ist der neue Rosenkavalier

Eigentlich lebt Daniel Völz in Berlin, mittlerweile hat er aber einen Zweitwohnsitz in Miami. Dort hat er sich darauf spezialisiert, Abenteuer-Events für „echte Männer mit Stil“ anzubieten. In seinerm Repertoire: Hubschrauber- und Sportwagen-Touren à la James Bond. Da sollte er für die Action-Dates mit seinen Auserwählten doch bestens vorbereitet sein.