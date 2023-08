Beatrice Egli: Trauriges Aus! "Es war anders geplant"

In der Corona-Pandemie wollte sie ihr Leben auf Papier festhalten. "Ich hatte so viel Zeit und schrieb mit einer Autorin zusammen meine Vergangenheit auf. Es hat mir sehr geholfen, mich zu reflektieren", erklärt Beatrice im Interview mit "Krone". Doch leider werden ihre Anhänger das Ergebnis niemals zu Gesicht bekommen. "Ich bin zu stark nach vorne ausgerichtet und habe keine Lust, meine Vergangenheit zu veröffentlichen. Das Buch ist jetzt eben für mich da und das ist auch gut so und damit abgeschlossen."