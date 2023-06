Ben Zucker: Großer Knall nach dem Liebescomeback!

Benni Zuckers treue Anhänger können einfach nicht fassen, dass er sich mit Suzann versöhnt hat. "Sie hat doch so viele gemeine Dinge über Ben erzählt und ihn total fertiggemacht. So eine Frau hat unser Ben doch überhaupt nicht verdient", schimpft eine Anhängerin.

Tatsächlich ließ Suzann kein gutes Haar an Ben: Sie behauptete, alles für ihn aufgegeben zu haben. Doch er sei eifersüchtig gewesen und habe sie nicht bei ihrer Karriere unterstützt. Doch das ist noch nicht alles: "Er nutzt meine Gefühle und unsere Liebe nur für Geld und Publicity. Ich fühle mich ausgenutzt." Ben verarbeitete seinen Herzschmerz in dem Song "Wie konnte das passieren?!", in dem er davon singt, wie sehr er seine Geliebte jeden Tag vermisst. Er gesteht: "Ich liebe dich heute nicht weniger als gestern." Aber warum kann er trotz all dem nicht von ihr loslassen?