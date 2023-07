Ben Zucker: Überraschende Auszeit mit seiner Herzensdame? Endlich spricht er Klartext

Endlich ist der Tag gekommen! Am 14. Juli erscheint die lang ersehnte neue Single von Ben Zucker. Und das Musikstück "Stadt für uns alleine" gewährt einen tiefen Einblick in die Seele des Musikers. "Es klingt wie ein Traum: Einmal die ganze Stadt komplett für sich alleine zu haben, um für ein paar Momente in Ruhe all das zu tun, was man schon immer ausprobieren wollte. Der perfekte Tag ohne Hektik, Schlange stehen, störenden Straßenverkehr oder neugierige Blicke. Stattdessen grenzenlose Freiheit und ungestörte Zweisamkeit in der City – eine Vorstellung, von der auch Ben Zucker manchmal träumt", schreibt "Universal Music" auf ihrer Website über die neue Single des Künstlers. Eine besorgniserregende Botschaft...