Daniel Fehlow: "GZSZ"-Comeback? Jetzt packt er aus!

Seit seinem Ausstieg genießt er das Leben als Familienpapa. "Am Anfang hatte ich fast ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht gleich etwas Neues gemacht habe. Ich wollte erst mal gar nicht sofort was Neues drehen. Mir wurde bewusst, dass ich 25 Jahre meines Lebens jeden Tag vor der Kamera gestanden und jemand anderen gespielt habe", erzählt er im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Nach so einer langen Zeit habe ich gemerkt, dass ich einfach mal ich selber sein will!" Die viele freie Zeit hat Daniel auch mit Nachdenken über den Sinn des Lebens verbracht. "Teilweise ging das ganz tief, da ich mich immer weiter geöffnet habe. Was will ich in meinem Leben erreichen, was möchte ich für andere hinterlassen?"