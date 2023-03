Daniela Büchner: Nach 13 Jahren hat sie wieder ihr Glück gefunden!

Im ProSieben-Format "taff" äußerte sich Daniela Büchner nun erstmals gemeinsam mit ihrer Schwester Emma zu ihrer jahrelangen Funkstille. Die 45-Jährige ist die älteste von sechs Schwestern. Über das Verhältnis zu ihnen ist jedoch nicht viel bekannt. Dass sie nun so offen darüber spricht, wie wenig Kontakt sie zu ihrer Familie hat, ist eine wahre Seltenheit. Das erste Treffen mit ihrer Schwester nach 13 Jahren ohne Wortwechsel wäre "so komisch" gewesen. Weiter gibt sie zu: "So dreizehn Jahre oder vierzehn, keine Ahnung, sind so schnell vorbeigegangen und jeder hatte so sein Leben. Wie alt bist du denn jetzt? Ach Gott, [...] ich weiß nicht, wie alt sie ist!" worauf Emma nur entgegnet: "34. Ja, passiert." Doch Dani erklärt sich weiter: "Guck mal, ich wusste noch nicht mal ihr Alter! Aber das ist Verdrängen! Das ist nicht, weil mich das nicht interessiert. Ich habe irgendwann den Teil meiner Familie verdrängt."

Autsch, doch was ist vorgefallen, dass Daniela Büchner ihre Familie so aus ihrem Leben ausschloss? Darüber sprachen die Schwestern ebenfalls. Dani berichtet: "Es gibt in der Familie schon Vorurteile. Die sagen: 'Na ja, die Dani denkt jetzt, sie ist was Besseres! Und früher war sie so und so!' Dabei bin ich immer noch stinkenormal. Klar ist mein Leben jetzt anders, in einem größeren Haus oder größeres Auto oder so, aber ich bin immer noch ich". Emma sagt dazu nur: "Da will ich gar nicht mit reingezogen werden. Deshalb, ich könnte auch so keine Äußerung dazu geben, wenn ich ehrlich bin." Doch sie ist froh, wieder mit ihrer Schwester im Reinen zu sein und lässt Daniela wissen: "Es wäre schon schön, wenn wir jetzt so in Kontakt bleiben, nicht?". Bleibt abzuwarten, ob sich Daniela Büchner auch mit dem Rest ihrer Familie wieder so annähern wird.

Auch interessant:

Mehr über Danis eigene kleine Rasselbande erfährst du im Video: